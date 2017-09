Singapore tot en met 2021 op Formule 1-kalender

Dat maakten Formule 1-eigenaar Liberty Media en het bestuur van de Aziatische metropool vrijdag bekend. De race op het stratencircuit wordt zondag verreden, zoals gebruikelijk bij kunstlicht.

Het Marina Bay Street Circuit stond in 2008 voor het eerst op de kalender en is uitgegroeid tot een van de populairste bestemmingen van de koningsklasse. Het was de eerste race die door de Formule 1 bij kunstlicht werd verreden.

In de aanloop naar de editie van 2017 was het lang de vraag of Singapore ook in de toekomst nog een Formule 1-race zou organiseren, maar aan die onzekerheid werd vrijdag een einde gemaakt.

"De Grand Prix van Singapore is één van de parels op de kalender", liet Chase Carey van Liberty Media weten. "We zijn daarom erg blij en ook zeer trots dat we een nieuw vierjarig contract hebben kunnen tekenen." Het is de eerste deal die de nieuwe eigenaren sluiten met een circuit.

Hockenheim

Met het aanblijven van Singapore telt de Formule 1-kalender van 2018 21 races, eentje meer dan in 2017. Dat komt door de terugkeer van de Franse Grand Prix op het circuit van Paul Ricard en de Duitse Grand Prix op Hockenheim. De GP van Maleisië wordt in 2018 niet verreden.

Coureurs en teams zijn tegen verdere uitbreiding van de kalender, omdat het vele reizen een te zware opgave zou worden.