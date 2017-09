Formule 1-team McLaren en motorbouwer Honda definitief uit elkaar

Dat is vrijdag bekendgemaakt in Singapore, waar zondag de Grand Prix wordt verreden. Het besluit hing al enige tijd in de lucht.

Honda ging in 2015 een samenwerking aan met McLaren, een combinatie die tot dusver voor beide partijen zeer teleurstellend is verlopen. De motoren die Honda levert worden geplaagd door een gebrek aan vermogen en betrouwbaarheid

Tijdens de driejarige samenwerking werden sporadisch punten gepakt en waren podiumplaatsen en zeges ver uit het zicht van topcoureur Fernando Alonso, de inmiddels gestopte Jenson Button en diens vervanger Stoffel Vandoorne.

McLaren heeft in Renault een vervangende motorenleverancier gevonden. De Franse fabrikant levert momenteel naast aan het eigen fabrieksteam ook motoren aan Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso. Met dat laatste team wordt de samenwerking beëindigd, om plaats te maken voor Honda.

Red Bull

Door de samenwerking tussen Honda en Toro Rosso, het saterlietteam van Red Bull, rezen donderdag geruchten dat Red Bull zelf in 2019 gebruik gaat maken van Honda-motoren. Teambaas Christian Horner zei vrijdag in Singapore tegen SkySports echter dat dit niet klopt: "Er komt snel een aankondiging, en dat zal niet zijn met Honda of Porsche. We hebben een deal met een andere autofabrikant."

Welke fabrikant dit is zei Horner er niet bij, waardoor de geruchtenmachine weer volop draait. Red Bull heeft al een samenwerking met Aston Martin. maar deze Britse sportwagenbouwer is ogenschijnlijk te klein om zelf een complexe en dure Formule 1-motor te onwikkelen.

Een andere optie is Volkswagen of een ander merk dat eigendom is van het Duitse merk, zoals Audi. De geruchten over een samenwerking tussen Audi en Red Bull gaan al jaren. Red Bull klaagt in ieder geval al sinds de introductie van de turbo-motoren in 2014 over hun Renault-krachtbron. Max Verstappen viel dit seizoen al meerdere keren uit door problemen aan de V6-turbomotor van de Franse fabrikant.

Toro Rosso

De instap van Honda bij Toro Rosso is goed nieuws voor het marketingbudget van Red Bull, dat al jarenlang twee teams heeft in de Formule 1. Het in Italië gevestigde Toro Rosso geldt als het juniorteam van de energydrinkfabrikant. Verstappen debuteerde in 2015 bij de renstal. Honda zal naar verwachting een groot deel van het budget van het team ophoesten, om het in de toekomst mogelijk zelfs geheel over te nemen.