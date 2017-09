'Podium of meer' doel van Verstappen in Singapore

"Het podium is het doel en misschien wel meer", aldus de pas 19-jarige Limburger donderdag in aanloop naar de avondrace op het stratencircuit.

"Ik kijk uit naar het weekend. Als we de afstelling op orde krijgen zijn we zeker een bedreiging voor Ferrari en Mercedes."

Volgens Verstappen past het circuit door de Aziatische metropool goed bij de Red Bull RB13. "Stratencircuits zijn goed voor ons, veel bochten, weinig rechte stukken. Dat is perfect. De auto die we hadden in Monaco (ook een stratencircuit, red.) was nog lang niet zo goed als nu en toen zaten we er ook al redelijk goed bij."

De Limburger denkt vooral in de race een tempo op het asfalt te kunnen leggen dat weleens beter kan zijn dan dat van WK-leider Lewis Hamilton van Mercedes, dat eerder liet weten dat Singapore een lastig circuit voor ze zal zijn.

"Het is niet zo dat we opeens makkelijk voor Mercedes zitten, maar als dat zo is dan eerder in de race", zei Verstappen, waardoor de kans dat hij achter Hamilton en diens teamgenoot Valtteri Bottas van start zal gaan groot is. Het benadrukt het belang van een goede kwalificatie, op het circuit waar inhalen lastig is.

Safety car

"Toch kan hier van alles gebeuren", stelde Verstappen. "Ik lag in 2015 een ronde achter en werd toen nog steeds achtste, mede dankzij de safety car. Maar de kwalificatie is hier belangrijk en pole is altijd handig", zei de huidige nummer zes in de WK-stand met een knipoog.

"Want inhalen wordt hier heel lastig", vervolgde Verstappen, "of misschien wel bijna onmogelijk. Het kan denk ik alleen als je op een andere strategie zit en dus veel versere banden hebt dan degene die je in wilt halen. De drs-zones die we hier hebben zijn ook veel te kort om in te halen."

Red Bull heeft in Singapore wel enkele verbeteringen doorgevoerd aan de auto die Verstappen in de jacht op de zege moeten helpen.

"We hebben een redelijk grote update hier die voornamelijk meer neerwaartse kracht moet opleveren en we hebben nieuwe brandstof, waardoor we iets meer vermogen hebben. Niet heel veel meer maar alle beetjes helpen."

Honda

Het nieuws over de Formule 1-motoren draait in Singapore niet alleen om brandstof. Deze week werd duidelijk dat McLaren na drie tegenvallende jaren afscheid gaat nemen van Honda en waarschijnlijk overstapt naar Renault.

Honda gaat naar verwachting in 2018 motoren leveren aan Red Bulls' zusterteam Toro Rosso. Donderdag meldden Duitse media dat de Honda-motor in 2019 ook in de Red Bull zelf komt te liggen. Daarmee zou het team van Verstappen de steun van een autofabrikant hebben die het team nu ontbeert.

Verstappen reageerde in Singapore kalmpjes op de geruchten. "Ik volg het niet en dat hoeft ook niet", liet hij weten.

"Ik neem de beslissingen toch niet. Dus ik maak me er niet al te druk om. Ook als het Honda wordt. Dat is pas in 2019. Het zijn bovendien besluiten die ik zelf niet neem. Ik weet alleen dat ik volgend jaar met een Red Bull-Renault rij. Wat er in 2019 gaat gebeuren weet ik nog niet, dus ik hou me er niet teveel mee bezig."

De race in Singapore begint zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd). Vrijdag om 10.30 uur is de eerste vrije training, gevolgd door de tweede vrije training om 14.30 uur. De derde vrije training is zaterdag om 12.00 uur en de kwalificatie begint die dag om 15.00 uur.