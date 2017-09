Bottas verlengt contract en rijdt ook in 2018 voor Mercedes

De contractverlenging van Bottas, die bezig is aan zijn eerste jaar bij Mercedes, hing al een tijdje in de lucht. De renstal bevestigde het nieuws woensdag.

Bottas kwam in de winter over van Williams en geldt als opvolger van de Duitser Nico Rosberg, die kort na het behalen van de wereldtitel afscheid nam.

"Ik blijf hard werken om mezelf te verbeteren en wil Mercedes laten zien dat het de juiste keuze was om vertrouwen in mij te hebben", zegt Bottas over zijn nieuwe contract.

Teambaas Toto Wolff: "Er zijn ups en downs geweest, maar vooral hoogtepunten met als uitschieters zijn overwinningen in Rusland en Oostenrijk. De prestaties van Valtteri en zijn stijgende lijn maakten het een makkelijke keuzes om samen door te gaan in 2018."

Hamilton

Door zijn nieuwe contract vormt Bottas ook komend jaar een duo met drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die ook tot eind 2018 vastligt en die verbintenis vermoedelijk gaat verlengen.

Bottas eindigde in de dertien races van dit jaar in dienst van Mercedes negen keer op het podium, waaronder dus overwinningen in Rusland en Oostenrijk.

De drie grote teams in de Formule 1 hebben de bezetting van hun stoeltjes voor 2018 nu rond. Ferrari rijdt opnieuw met Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen en Red Bull Racing houdt vast aan Max Verstappen en Daniel Ricciardo.

In de strijd om de wereldtitel bezet de Fin achter teamgenoot Hamilton (238 punten) en Ferrari-rijder Sebastian Vettel (235) de derde plaats met 197 punten. Zondag staat de Grand Prix van Singapore op het programma.