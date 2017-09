'McLaren breekt met Honda en rijdt vanaf 2018 met Renault-motoren'

Bronnen van Motorsport.com bevestigen dinsdag dat McLaren een contract voor drie seizoenen overeen is gekomen met Renault. Dat betekent dat het Britse team tot en met het seizoen 2020 van motoren voorzien zal worden door de Franse autofabrikant.

De samenwerking tussen Honda en McLaren stond al lange tijd op de tocht als gevolg van de bijzonder teleurstellende resultaten. Sinds de terugkeer van Honda in de Formule 1 in 2015 was er sprake van een groot gebrek aan betrouwbaarheid en snelheid bij de auto's van McLaren.

Dit seizoen kwam de samenwerking nog meer onder druk te staan. Fernando Alonso (tien) en Stoffel Vandoorne (één) reden samen tot dusver pas elf punten bij elkaar en McLaren staat daarmee op de negende en voorlaatste plaats in de WK-stand voor constructeurs.

Toro Rosso

Er werd al lange tijd gespeculeerd dat McLaren van plan is de Honda-motor in te ruilen voor die van Renault. Volgens ingewijden krijgt McLaren gelijkwaardige motoren als het fabrieksteam van Renault en Red Bull Racing, die momenteel al van krachtbronnen worden voorzien door de Franse leverancier.

Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull, zou op zijn beurt de omgekeerde weg van McLaren willen bewandelen en op het punt staan Renault in te ruilen voor Honda.

Die geruchten worden extra gevoed door de veronderstelde overstap van coureur Carlos Sainz van Toro Rosso naar Renault.

Alonso

Met de ontbinding van het contract met Honda lijkt ook een nieuw contract van Alonso bij McLaren weer een stuk aannemelijker. De tweevoudig wereldkampioen uit Spanje rijdt sinds 2015 voor de Britse renstal, maar zou zijn na dit seizoen aflopende verbintenis niet willen verlengen zolang Honda de motoren levert.

De 36-jarige Alonso, die dit seizoen al acht keer de finish niet haalde, uitte geregeld kritiek op de Japanse krachtbronnen.

Zijn beste resultaat dit jaar is de zesde plek in de Grand Prix van Hongarije. De debuterende Belg Vandoorne reed pas één keer in de punten, ook op de Hungaroring.