'Gevoelige' Ricciardo vindt dat hij kan leren van Verstappen

De 28-jarige Ricciardo bewondert de manier waarop Verstappen in bepaalde moeilijke situaties onverstoorbaar blijft. De Australiƫr heeft daar zelf meer moeite mee.

"Soms ben ik zelf mijn slechtste materiaal. Ik ben te gevoelig. Het is geen excuus, maar soms moet ik gewoon zeggen: laat maar zitten, ik ga verder en laat het achter me", zegt Ricciardo dinsdag tegen Autosport.com.

"Die kleine sensoren in mijn lichaam moet ik uitschakelen. Ik denk niet dat Max zo gevoelig is als ik, dus ik denk dat hij zich makkelijker redt in sommige situaties. Het duurt bij mij in ieder geval iets langer om er overheen te komen."

Ricciardo en Verstappen werden halverwege vorig jaar teamgenoten toen de Nederlander promoveerde van satellietteam Toro Rosso naar Red Bull.

Rossi

Ricciardo vergelijkt zichzelf met motorracelegende Valentino Rossi, die inmiddels 38 jaar is en er ondanks de komst van nieuw talent nog steeds in slaagt om mee te doen in de top van de MotoGP.

"Niet eerder had ik een veel jongere teamgenoot. Tot de komst van Max was ik zelf altijd de jongere, of kreeg ik in ieder geval ongeveer dezelfde hoeveelheid aandacht als mijn teamgenoot", aldus de vijfvoudig Grand Prix-winnaar.

"Ik denk dat Max meer een hype achter zich heeft dan ik. Met zo'n situatie moet Rossi in de laatste tien jaar al omgaan, denk ik. Je kunt je er druk om maken, maar het ook gewoon erkennen in plaats van steeds excuses te verzinnen."

Ontwikkelen

Ricciardo gebruikt de situatie inmiddels om zich te ontwikkelen. "Ik ben mezelf gaan afvragen hoe ik mezelf kon verbeteren. De jonge coureurs die opkomen worden beter en beter, en Valentino heeft ook een manier gevonden om zich te blijven ontwikkelen."

Verstappen staat mede door zes uitvalbeurten slechts zesde in de WK-stand met 68 punten. Ricciardo is met 144 punten de nummer vier. Zondag staat de Grand Prix van Singapore op het programma.