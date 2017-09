Alles over GP Singapore: 'Laat Verstappen er nog even lekker in vliegen'

De Grand Prix van Singapore werd in 2008 voor het eerst verreden en sindsdien is de race niet meer weg te denken van de Formule 1-kalender.

Doordat het Europese tijdschema wordt aangehouden, vindt de race in de Singaporese avond plaats. Naast mooie plaatjes is spektakel gegarandeerd in het Aziatische land. In de voorgaande negen edities was er namelijk altijd minimaal één safety car-situatie.

De afgelopen jaren had het dominante Mercedes het vaak lastig in Singapore, maar toch wist de Duitse renstal sinds de invoering van de V6-turbo motoren in 2014 twee van de drie races te winnen.

Hamilton won de GP in 2014, de inmiddels gepensioneerde Nico Rosberg was vorig jaar de beste en Vettel onderbrak de Mercedes-reeks met een zege voor Ferrari in 2015.

Verstappen eindigde vorig jaar als zesde, nadat hij van de vierde plek vertrok. De 19-jarige Nederlander wil dit weekend weer eens hoog eindigen, na alle pech en een magere tiende plek twee weken geleden in Italië.

Circuit: Marina Bay Street Circuit

Aantal rondes: 61

Lengte circuit: 5,065 km

Aantal bochten: 23

Recordwinnaar: Sebastian Vettel: 4 (2011, 2012, 2013, 2015)

Ronderecord: Daniel Ricciardo (Red Bull Racing, 2016) 1.47,187

Laatste vijf winnaars:

2016: Nico Rosberg (Mercedes)

2015: Sebastian Vettel (Ferrari)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Red Bull)

2012: Sebastian Vettel (Red Bull)

De top tien van vorig jaar:

1. Nico Rosberg (Mercedes) 1.55.48,950

2. Daniel Ricciardo (Red Bull) +0,488

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +8,038

4. Kimi Raikkonen (Ferrari) +10,219

5. Sebastian Vettel (Ferrari) +27,694

6. Max Verstappen (Red Bull) +1.11,197

7. Fernando Alonso (McLaren) +1.29,198

8. Sergio Perez (Force India) +1.51,062

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso) +1.51,557

10. Kevin Magnussen (Renault) +1.59,952

Kenner

Volgens Koen Vergeer, columnist en schrijver van verschillende Formule 1-boeken, krijgen de coureurs het niet makkelijk in Singapore. "Dit is het zwaarste circuit van de kalender. Het is een stratencircuit: klein, nauw en hobbelig. Er komt altijd een safety car. Het is heet, het is nacht en je moet voortdurend geconcentreerd zijn. Een foutje is zo gemaakt en de muur is dichtbij."

Vergeer dicht Verstappen goede kansen toe in Zuidoost-Azië. "Red Bull zat er in Monza al goed bij, terwijl dat een circuit is wat hun auto niet goed ligt. Renault boekt progressie, alleen de motor gaat te vaak kapot."

"Mercedes krijgt het zwaar. Zij zijn niet de favoriet op basis van de resultaten van de afgelopen jaren. Ferrari en Red Bull zullen naar voren komen."

"Het motorvermogen zal hier niet doorslaggevend zijn, in tegenstelling tot op Monza en Spa. De zwakkere motor kan hier makkelijker mee. Daarnaast is het belangrijk dat een auto veel downforce heeft en dat hebben de auto's van Red Bull als één van de besten."

“Verstappen doet mij meer aan Senna herinneren dan Hamilton” Koen Vergeer

Massa

In Italië had Verstappen een aanvaring met Felipe Massa. Verstappen probeerde Massa in de eerste chicane te verschalken maar toucheerde de Williams van de Braziliaan en kreeg een lekke band.

Vergeer vond Verstappen daar niet per se ongeduldig rijden. "Wanneer je je racershart laat spreken, zeg je: 'Je moet hem pakken wanneer het kan'. En verstandig zijn kan Verstappen nog lang genoeg. Laat hem nog maar even lekker erin vliegen. Dat willen we ook zien."

"Er staat ook veel druk op Max. Je kunt er niet omheen dat hij heel goed is. Dat weten wij en in de Formule 1-wereld weten ze dat al helemaal. En wachten en geduldig zijn, dat komt in het woordenboek van een racer niet voor. Daar is Max echt een toonbeeld van. Hij knalt er gewoon in."

"We zijn allemaal fan van zo'n volbloedracer. Als Max uit Oezbekistan kwam, vond ik hem ook geweldig. Hij doet mij meer aan Ayrton Senna denken dan Hamilton. Hamilton is veel verstandiger geworden en daarom kampioen. Dat gaat allemaal nog komen bij Verstappen, maar eerst genieten we van de pure Max."

"Ik vind het een heel leuk seizoen. Er wordt eindelijk gestreden tussen Ferrari en Mercedes. Er rijden dus niet alleen maar grijze autootjes voorop, maar ook af en toe een rode. Het gaat er ook hard aan toe. Alle middelen worden ingezet om de races te winnen. En hoe dichter we bij de eindstreep komen, hoe heftiger de concurrentie tussen Hamilton en Vettel gaat worden. Daar geniet je als Formule 1-fan natuurlijk wel van."

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag

10.30 uur-12.00 uur: Eerste vrije training

14.30 uur-16.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag

12.00 uur-13.00 uur: Derde vrije training

15.00 uur-16.00 uur: Kwalificatie

Zondag

14.00 uur: Race

Tussenstanden wereldkampioenschap

Coureurs:

1. Lewis Hamilton (Mercedes, 238 punten)

2. Sebastian Vettel (Ferrari, 235 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 197 punten)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull, 144 punten)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, 138 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 68 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 58 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 55 punten)

9. Carlos Sainz (Toro Rosso, 36 punten)

10. Niko Hulkenberg (Renault, 34 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (435 punten)

2. Ferrari (373 punten)

3. Red Bull (212 punten)

4. Force India (113 punten)

5. Williams (55 punten)

6. Toro Rosso (40 punten)

7. Haas (35 punten)

8. Renault (34 punten)

9. McLaren Honda (11 punten)

10. Sauber (5 punten)

Volgende race: GP van Maleisië, 1 oktober, Sepang