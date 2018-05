Horner stelt dat Verstappen al zijn verwachtingen heeft overtroffen

"Vanaf het eerste moment dat hij in onze auto stapte, rijdt Max sensationeel goed", aldus Horner maandag tegen Motorsport.com. "Het is ongelooflijk indrukwekkend dat iemand die zo jong is al met zoveel volwassenheid kan rijden. Het is duidelijk dat hij een superster kan worden in de toekomst."

De 18-jarige Verstappen maakte dit Formule 1-seizoen na vier races de overstap van Toro Rosso naar Red Bull. Hij won vervolgens direct de Grand Prix van Spanje en scoorde ook nog twee tweede plekken en een derde plek. Alleen in Monaco ging het mis, met een uitvalbeurt door een crash.

"Max heeft in alle races tot nu toe aangetoond dat hij een geweldige coureur is, behalve dan in Monaco", zegt Horner. "Iedereen kan zien welke kwaliteiten hij heeft. En ik denk dat er nog veel meer aan zit te komen, want hij zal alleen maar groeien als hij meer ervaring opdoet."

De Engelse teambaas hoopt dan ook dat de Nederlander nog heel lang bij Red Bull zal blijven. Het huidige contract van Verstappen loopt tot en met 2019.

"Dan is hij pas 21", stelt Horner. "Hopelijk kunnen we een omgeving creëren waar we het beste uit hem kunnen halen. Maar zoals met alles zal dat niet alleen maar afhangen van wat er op het circuit gebeurt, maar ook van de relaties binnen het team."

Ricciardo

Horner doelt daarmee onder meer op de relatie tussen Verstappen en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër heeft drie Grand Prix-zeges achter zijn naam staan, is de huidige nummer drie van de WK-stand en was voor de komst van Verstappen de onbetwiste kopman van Red Bull.

"Met Max en Daniel hebben we een van de meest opwindende coureursduo's in de Formule 1 - als het niet het meest opwindende duo is", aldus Horner.

"Uiteindelijk draait het erom wat zij op het circuit gaan doen. Op dit moment is de relatie nog pril genoeg dat er geen problemen zijn. Maar het is onvermijdelijk dat er iets zal veranderen als ze de komende twee of drie jaar tegen elkaar blijven racen."

"Maar als we daar gewoon open en eerlijk mee om blijven gaan, dan zullen we om kunnen gaan met alle drempels die we tegen zullen komen."

België

Het Formule 1-seizoen gaat zondag na een zomerstop van vier weken verder met de Grand Prix van België. De eerste vrije trainingen op het circuit van Spa-Francorchamps zijn vrijdag.

Verstappen bezet met nog negen races te gaan de zesde plaats in de WK-stand met 115 punten. Ricciardo staat derde met 133 punten.