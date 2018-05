Alles over de GP Monaco: 'Verstappen zal sterker zijn dan Ricciardo'

Circuit: Circuit van Monte Carlo

Rondes: 78

Lengte circuit: 3,34 kilometer (260,52 kilometer in totaal)

Recordwinnaar: Ayrton Senna - 6 zeges (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)

Ronderecord: Michael Schumacher (Ferrari, 2004): 1.14.439

Programma

Donderdag 26 mei:

1e vrije training: 10.00-11.30 uur

2e vrije training: 14.00-15.30 uur

Zaterdag 28 mei:

3e vrije training: 11.00-12.00 uur

Kwalificatie: 14.00 uur

Zondag 29 mei:

Race: 14.00 uur

GP Monaco 2015:

1. Nico Rosberg 1:49:18

2. Sebastian Vettel (+4 sec.)

3. Lewis Hamilton (+6 sec.)

Pole position: Lewis Hamilton

Snelste ronde: Daniel Ricciardo ( 1:18.063)

Wat verwacht voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers van de race en het optreden van Verstappen in Monaco?

"Max heeft vorig jaar al laten zien dat het circuit in Monaco hem goed ligt. Met korte stukken en veel bochten is het vermogen van de motor minder bepalend dan op andere circuits. De aerodynamica en de downforce, waardoor de auto meer mechanische grip heeft en de bochtensnelheden hoger liggen, zullen daarentegen doorslaggevend zijn. Red Bull is daar door ontwerper Adrian Newey gigantisch sterk in. Dit is eigenlijk hét circuit om te winnen met een mindere motor."

"Toch denk ik dat de Mercedessen van Lewis Hamilton en Nico Rosberg dit weekend 'gewoon' weer oppermachtig zullen zijn, met Hamilton als winnaar. De strijd om plek drie zal gaan tussen Ferrari en Red Bull, waarbij ik laatstgenoemde dit weekend het sterkste acht op het circuit van Monte Carlo. Max kan zomaar weer een mooi weekend tegemoet gaan en op het podium eindigen."

"Nadeel daarbij is wel dat de eerste upgrade van de Renault-motor naar zijn teamgenoot Daniel Ricciardo gaat. Maar aan de andere kant is het nog maar de vraag of die update echt zo goed is. Vaak wordt het met veel bombarie aangekondigd, maar dan is het meestal nog niet zo heel erg goed. Max weet wat hij aan zijn auto heeft en liet vorig jaar al zien dat hij op Monte Carlo goed uit de voeten kan. Ik denk dat hij komend weekend sterker zal zijn dan Ricciardo."

"Maar laten we wel een beetje voorzichtig zijn met Max. Als hij het niet redt, moeten we hem niet gelijk afschrijven. Hij is nog maar achttien jaar en wat hij de vorige Grand Prix in Spanje heeft laten zien, is natuurlijk geweldig. Max moet niks, maar mag alles. Hij zit in een geweldige situatie."

Laatste vijf winnaars in Monaco:

2015: Nico Rosberg

2014: Nico Rosberg

2013: Nico Rosberg

2012: Mark Webber

2011: Sebastian Vettel

WK-stand coureurs

1. Nico Rosberg (Mercedes) - 100

2. Kimi Raikkonen (Ferrari) - 61

3. Lewis Hamilton (Mercedes) - 57

4. Sebastian Vettel (Ferrari) - 48

5. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) - 48

6. Max Verstappen (Toro Rosso/Red Bull Racing) - 38

WK-stand constructeurs

1. Mercedes - 157

2. Ferrari - 109

3. Red Bull Racing - 94

4. Williams - 65

5. Toro Rosso-Ferrari - 26