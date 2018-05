Formule 1 voert oude kwalificatie weer in na mislukt experiment

Na overleg hebben de teambazen van de renstallen dat zondag besloten.

Bij de eerste kwalificatie van het seizoen in Melbourne werd een afvalrace gebruikt om de startvolgorde te bepalen, waarbij om de negentig seconden een coureur afviel.

Op voorhand was er al kritiek, maar achteraf leek niemand tevreden over het nieuwe systeem. Na kort overleg werd unaniem besloten dat over twee weken in Bahrein er weer gewoon via drie rondes wordt gekwalificeerd, zoals voorheen gebruikelijk was.

Dat besluit moet overigens nog wel geaccordeerd worden door autosportfederatie FIA, maar dat lijkt slechts een formaliteit.

Max Verstappen kwalificeerde zich in Australië volgens het nieuwe systeem als vijfde. In de race werd hij uiteindelijk tiende.