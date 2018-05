Renault denkt op termijn topteam in Formule 1 te worden

De Franse fabrikant rondde onlangs de overname van de renstal Lotus af en is nu druk bezig met de voorbereidingen op het komende seizoen.

Financieel gezien ligt er volgens directeur Cyril Abiteboul een waterdicht plan. "We hebben veel adviseurs op dat gebied, dus ze weten waar ze mee bezig zijn", zegt hij tegen Motorsport.com.

"Er ligt een heel goed plan voor wat we moeten doen, vooral voor de beginperiode. We moeten onze prestaties op het circuit omzetten in marketingwaarde voor het team en het merk."

Volgens Abiteboul is dat de manier om op den duur te kunnen concurreren met de teams aan de top. "Dat is heel belangrijk, want dat geeft ons de stabiliteit om één van de grote teams te worden."

Wonderen

Toch tempert de Fransman de verwachtingen rond Renault in het eerste seizoen. Hij vindt dat er geen wonderen verwacht mogen worden.

"Aangezien we pas op 18 december besloten om in de Formule 1 te gaan racen, kun je niet direct fantastische resultaten verwachten", zegt hij. "Komend seizoen is niet alleen succesvol als we het goed doen op het circuit. Er zijn veel meer dingen die we goed willen doen, te beginnen met de structuur."

Renault was in het verleden al bijna veertig jaar actief in de koningsklasse van de autosport en won twaalf keer de titel voor constructeurs.

Het team van de Franse fabrikant deed mee aan meer dan zeshonderd races, won er 168 en behaalde elf individuele wereldtitels.