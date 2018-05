Hamilton voorspelt spannende start in België na zesde pole op rij

"Vertrekken van pole position is heel fijn, maar ik ben me er zeker van bewust dat de race lang is", stelt Hamilton in Spa. "Bovendien volgt er na Eau Rouge een zeer lang recht stuk waarop ingehaald kan worden."

De Britse Mercedes-coureur veroverde voor de zesde Grand Prix op rij de eerste startplaats, iets wat hij in totaal al tien keer heeft gedaan dit seizoen. Alleen zijn teamgenoot Nico Rosberg wist ook een pole te pakken in 2015, voor de race in Spanje.

"Ik ben gewoon blij met vandaag. Nico zat erg dichtbij en mijn laatste twee ronden in de kwalificatie waren de beste die ik het hele weekend heb gereden."

Slechte start

Tijdens de afgelopen Grand Prix van Hongarije beleefde de Britse Mercedes-coureur een slechte start, waardoor hij nog voor de eerste bocht de leiding moest afstaan aan Sebastian Vettel. De Duitse Ferrari-rijder won uiteindelijk de wedstrijd.

Voor de race op Spa geldt voor het eerst dit seizoen een nieuwe manier van starten. Eerder konden teams tot vlak voor de start bepalen op welke manier de koppeling gebruikt werd bij het wegrijden. Vanaf zondag is dit volledig de verantwoordelijkheid van de rijder.

"Het team heeft hier veel onderzoek naar gedaan en ik heb, net als Nico, veel geoefend. Zowel in de simulator als tijdens de trainingen dit weekend. Beter kunnen we niet voorbereid zijn. Iedereen moet het straks zelf doen en ik denk dat dat voor een spannende start om te zien kan zorgen."

De start van de Grand Prix van België is zondag om 14.00 uur.