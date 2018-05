Bottas verwacht fit te zijn voor GP van Maleisië

De 25-jarige coureur van Williams moest ruim een week geleden de openingsrace in Australië missen wegens een scheurtje in een ruggenwervel, maar zegt nu weer klaar te zijn om aan de slag te gaan.

"Na zo'n frustrerende zondag in Australië heb ik de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ik fit ben om te racen in Maleisië en om een goed resultaat te halen", meldt Bottas maandag in een verklaring op de site van zijn renstal.

Fernando Alonso zal zeker deelnemen aan de race op het circuit van Sepang, zo bevestigde zijn team McLaren maandag. De Spaanse coureur moest de GP in Melbourne eveneens overslaan door een blessure,

De Britse Mercedes-rijder Lewis Hamilton verdedigt in Maleisië zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Max Verstappen hoopt in zijn Toro Rosso voor het eerst de finish te bereiken.

'Red Bull heeft meer last van problemen Renault dan Toro Rosso'