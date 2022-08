Geboortedatum: 03-07-1987

Nationaliteit: Duitsland

WK-overwinningen: 4 (2010, 2011, 2012 en 2013)

Team

Sauber F1 Team: 2006 - 2007

Toro Rosso: 2007 - 2008

Red Bull Racing: 2009 - 2014

Ferrari: 2015 - 2020

Aston Martin: 2021 - Heden

Met vier wereldtitels is Sebastian Vettel een van de meest succesvolste autocoureurs in de Formule 1. De Duitser is vaak uitgesproken als het gaat over maatschappelijke thema’s en na afloop van een Grand Prix-weekend is hij nooit te beroerd om een handje te helpen met vuilnis opruimen. Hij stond in totaal 122 keer op het podium, daarvan stond hij 53 keer op de hoogste trede.