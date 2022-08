Geboortedatum: 29-10-1998

Nationaliteit: Canada

WK-overwinningen: -

Team

Williams Racing: 2017 - 2018

Racing Point: 2019 - 2020

Aston Martin: 2021 - Heden

Lance Stroll maakte in 2017 de overstap naar de Formule 1. Het jaar daarvoor won hij de Formule 3 bij het team van Prema. De 23-jarige Canadees is de zoon van multimiljonair Lawrence Stroll die in 2018 Aston Martin Racing (toen Racing Point) kocht, waarna Lance Stroll dat seizoen de overstap maakte naar het team van zijn vader.