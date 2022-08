Geboortedatum: 11-05-2000

Nationaliteit: Japan

WK-overwinningen: -

Team

Alpha Tauri: 2021 - Heden

In 2019 reed Tsunoda in de Japanse Formule 4, nog geen drie jaar later bemachtigde de Japanner een stoeltje in de Formule 1. De rookie van Alpha Tauri behaalde zijn beste resultaat tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, de 22-jarige coureur eindigde toen als vierde.