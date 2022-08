Geboortedatum: 07-02-1996

Nationaliteit: Frankrijk

WK-overwinningen: -

Team

Toro Rosso: 2017 - 2018

Red Bull Racing: 2019

Toro Rosso: 2019

Alpha Tauri: 2020 - Heden

Pierre Gasly mocht zich in 2019 na twee seizoenen in de Toro Rosso gaan bewijzen in de Red Bull. Als vervanger van Daniel Ricciardo mocht de Fransman plaatsnemen naast Max Verstappen, maar na een half seizoen werd hij al weer teruggezet naar zijn oude team. Eenmaal terug op zijn oude plek reeg hij de successen aan elkaar, met als hoogtepunt zijn overwinning op Monza in 2020.