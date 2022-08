Geboortedatum: 23-03-1996

Nationaliteit: Thailand

WK-overwinningen: -

Team

Toro Rosso: 2019

Red Bull Racing: 2019 - 2020

Williams Racing: 2022 - Heden

Alexander Albon had nog maar net plaatsgenomen in de Toro Rosso of hij mocht zich al gaan bewijzen in de Red Bull. Nadat Pierre Gasly het halve seizoen had gefungeerd als teamgenoot van Max Verstappen, was het de beurt aan Thai uit Groot-Brittannië. Na een matig seizoen bij Red Bull verdween hij uit de Formule 1, om vervolgens in 2022 weer terug te keren bij Williams Racing.