Geboortedatum: 29-06-1995

Nationaliteit: Canada

WK-overwinningen: -

Team

Force India: 2018

Williams Racing: 2019 - Heden

Nicholas Latifi sloot in 2019 het Formule 2-seizoen als tweede af, het jaar dat Nyck de Vries kampioen werd. Latifi maakte het jaar daarna zijn race-debuut in de Formule 1 bij het team van Williams. Sinds zijn eerste Formule 1-race in 2020 eindigde de Canadees slechts twee keer in de punten.