Geboortedatum: 22-03-1999

Nationaliteit: Duitsland

WK-overwinningen: -

Team

Alfa Romeo: 2020

Haas: 2020 - Heden

In 2018 kroonde Mick Schumacher zich kampioen van de Formule 3. Twee jaar later werd de zoon van racelegende Michael Schumacher kampioen in de Formule 2. Het leverde hem een plek in de Formule 1 op bij Alfa Romeo, en zo was de naam Schumacher voor het eerst sinds 2012 weer te zien in de hoofdklasse van de autosport. Sinds 2021 rijdt de 23-jarige Duitser voor Haas.