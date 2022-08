Geboortedatum: 05-10-1992

Nationaliteit: Denemarken

WK-overwinningen: -

Team

McLaren: 2014 - 2015

Renault: 2016

Haas: 2017 - Heden

De 29-jarige Magnussen begon zijn carrière bij McLaren. In 2017 ging hij na een jaar bij Renault, naar het team van Haas waar hij aan het einde van 2020 te horen kreeg dat ze niet met hem verder wilde gaan. In 2022 keerde de zoon van Le Mans-winnaar Jan Magnussen, terug in de Formule 1 bij, jawel, Haas.