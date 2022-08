Geboortedatum: 29-07-1881

Nationaliteit: Spanje

WK-overwinningen: 2 (2005 en 2006)

Team

European Minardi: 2001

Mild Seven Renault: 2003 - 2006

McLaren: 2007

Renault: 2008 - 2009

Ferrari: 2010 - 2014

McLaren: 2015 - 2018

Alpine: 2021 - Heden

Fernando Alonso is met zijn veertig jaar de oudste coureur in het veld. De ervaren tweevoudig wereldkampioen stopte na het seizoen in 2019, maar keerde twee jaar later alsnog terug naar zijn grote liefde: de Formule 1. Hij stond 98 keer op het podium, daarvan won hij er 32. In 2018 en 2019 schreef hij de prestigieuze 24 uur van Le Mans op zijn naam.