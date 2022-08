Geboortedatum: 17-09-1996

Nationaliteit: Frankrijk

WK-overwinningen: -

Team

Lotus F1 Team: 2014

Renault: 2016 (testcoureur)

Force India: 2017 - 2018

Renault: 2020

Alpine: 2021 - Heden

Als testcoureur voor Renault in 2016 maakte Ocon al jong kennis met de Formule 1. De Fransman kroonde zich in 2014 al kampioen in de Formule 3. Sinds 2016 is Ocon actief in de Formule 1, maar na 2018 verloor hij zijn stoeltje bij Force India. In 2020 keerde de 25-jarige coureur terug bij zijn oude liefde Renault. Zijn hoogtepunt was de overwinning in Hongarije in 2021.