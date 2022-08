Geboortedatum: 13-11-1999

Nationaliteit: Groot-Brittannië

WK-overwinningen: -

Team

McLaren: 2018 - Heden

Lando Norris maakte de overstap naar de Formule 1, nadat hij in 2018 tweede werd in de Formule 2. Een jaar eerder kroonde hij zich kampioen in de Formule 3. Bij McLaren lijkt hij op zijn plek te zitten en laat hij steeds vaker zien van grote waarde te zijn. Het is dan ook niet voor niks dat hij nog een contract heeft tot en met 2025.