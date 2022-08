Geboortedatum: 28-08-1989

Nationaliteit: Finland

WK-overwinningen: -

Team

Williams Racing: 2012 - 2016

Mercedes: 2017 - 2021

Alfa Romeo: 2022

Valtteri Bottas debuteerde in de Formule 1 in 2013 bij het team van Williams nadat hij in 2012 als testcoureur voor het team had gereden. Hij pakte zo nu en dan een podium en eindigde in 2014 als vierde in het algemeen klassement. Zijn beste jaren beleefde hij bij Mercedes, waar hij in 2017 een stoeltje kreeg. Het leverde hem negen overwinningen op en hij eindigde twee keer als tweede in het wereldkampioenschap, achter teamgenoot Lewis Hamilton.