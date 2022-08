Geboortedatum: 16-10-1997

Nationaliteit: Monaco

WK-overwinningen: -

Team

Haas: 2016 (testcoureur)

Sauber: 2017 (testcoureur)

Alfa Romeo: 2018

Ferrari: 2019 - Heden

Charles Leclerc won in 2017 het Formule 2-kampioenschap en werd dat jaar verkozen tot Rookie van het jaar. Het jaar daarna kreeg de Monegask de kans om zich te bewijzen in de Formule 1 bij Alfa Romeo. In 2019 kwam zijn droom uit, hij maakte de overstap naar het Italiaanse Ferrari waarmee hij misschien wel een van zijn mooiste overwinningen boekte. Op het circuit van Monza kwam de 24-jarige coureur onder het toeziend oog van duizenden Italianen als eerste over de finish.