Geboortedatum: 01-09-1994

Nationaliteit: Spanje

WK-overwinningen: -

Grand Prix-zeges t/m 2021: 0

Team

Toro Rosso: 2015 - 2017

Renault: 2017 - 2018

McLaren: 2019 - 2020

Ferrari: 2021 - Heden

Carlos Sainz begon zijn carrière bij Toro Rosso als teamgenoot van Max Verstappen. De 27-jarige Spanjaard stapte in 2019 over naar McLaren waar hij zijn grote held en landgenoot Fernando Alonso opvolgde. Sainz is de zoon van tweevoudig World Rally kampioen Carlos Sainz sr. Sinds 2021 rijdt Sainz voor Ferrari. In totaal stond hij elf keer op het podium, maar won nog geen race.