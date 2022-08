Geboortedatum: 15-02-1998

Nationaliteit: Groot-Brittannië

WK-overwinningen: -

Team

Force India F1 Team: 2007

Williams Racing: 2019 - 2021

Mercedes: 2022 - Heden

Op een regenachtig circuit van Spa-Francorchamps voltrok zich een scenario waar niemand van tevoren rekening mee had gehouden. George Russell kwalificeerde zich in de Williams-auto als tweede voor de race op zondag. Die zondag werden er door het weer precies twee rondjes achter een safetycar gereden en Russell had zijn eerste podiumplaats binnen. Hij wordt gezien als een van de grootste talenten van de laatste jaren. Tegenwoordig rijdt hij voor Mercedes.