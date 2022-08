Geboortedatum: 07-01-1985

Nationaliteit: Groot-Brittannië

WK-overwinningen: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020)

Grand Prix-zeges t/m 2021: 103

Team

McLaren: 2007 - 2012

Mercedes: 2012 - Heden

Zevenvoudig wereldkampioen Sir Lewis Hamilton is ondertussen niet meer weg te denken uit de sport. Met 103 Grand Prix-overwinningen is de Brit de meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden. Met het team van Mercedes is hij oppermachtig en lange tijd waren ze buiten bereik. Maar afgelopen seizoen was het Max Verstappen die na een historische strijd om het kampioenschap Lewis Hamilton van een achtste wereldtitel kon houden.