Geboortedatum: 26-01-1990

Nationaliteit: Mexico

WK-overwinningen: -

Grand Prix-zeges t/m 2021: 2

Team

Sauber F1 Team: 2011-2012

McLaren: 2013

Force India F1 Team: 2014 - 2018

Racing Point: 2019 - 2020

Red Bull Racing: 2021 - Heden

Hij moest er 190 races op wachten, maar Sergio Pérez stond bij de Grand Prix van Bahrein in 2020 eindelijk op de hoogste trede. De Mexicaan die toen nog voor Racing Point reed kwam daardoor op de radar bij topteam Red Bull Racing, dat hem in 2021 een stoeltje naast Max Verstappen gaf. Hij vervulde een heldenrol in de beslissende slotrace van het vorige seizoen door het Lewis Hamilton flink lastig te maken.