Geboortedatum: 30-09-1997

Nationaliteit: Nederland

WK-zeges: 1 (2021)

Grand Prix-zeges t/m 2021: 20

Team

Toro Rosso: 2014 - 2016

Red Bull Racing: 2016 - Heden

Max Verstappen kroonde zich in 2021 als eerste Nederlander wereldkampioen in de Formule 1, na een spannende strijd met Lewis Hamilton. Het was de kroon op zijn nog korte carrière waarin hij record na record verbreekt. Bij zijn debuut tijdens de Grand Prix van Oostenrijk werd hij op 17-jarige leeftijd de jongste F1-coureur ooit een jaar later werd hij ook de jongste Grand Prix-winnaar toen hij op het circuit van Barcelona naar een historische winst reed.