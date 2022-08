Marina Bay Street Circuit (Singapore)

Eerste Grand Prix: 2008

Lengte: 5,063 km

Op het Marina Bay Street Circuit werd in 2008 de eerste nachtrace uit de Formule 1-geschiedenis gehouden. Het stratencircuit is erg technisch, waardoor een sterk chassis met veel downforce belangrijk is. Er zijn geen uitloopstroken met als gevolg dat ieder foutje wordt afgestraft. De luchtvochtigheid in combinatie met de hoge temperaturen zorgt ervoor dat het een van de meest uitputtende races op de kalender is. De verlichte skyline van Singapore in de avond is altijd goed voor spectaculaire plaatjes.