Autodromo Nazionale Monza (Monza)

Eerste Grand Prix: 1950

Lengte: 5,793 km

'The Temple of Speed', zoals de bijnaam van Monza luidt, doet zijn naam eer aan vanwege de vele rechte stukken en is de laatste Grand Prix in Europa. De coureurs rijden hier ruim 90 procent van het circuit volgas en met de vele rechte stukken zijn er genoeg inhaalmogelijkheden. De afgelopen twee jaar waren er verrassende winnaars. In 2020 was het Pierre Gasly die won. Een jaar later zegevierde Daniel Riccirado met McLaren.