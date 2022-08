Circuit de Spa-Francorchamps (Spa)

Eerste Grand Prix: 1950

Lengte: 7,004 km

Circuit Spa-Francorchamps is met zijn lengte van 7.004 meter, de langste baan op de kalender. Het circuit kent vele rechte stukken, waardoor een grote hoeveelheid motorvermogen hier een pré is. Het circuit ligt op zo'n vijftig kilometer van de Nederlandse grens en wordt ieder jaar bezocht door duizenden Nederlanders. Vorig jaar werd de race door de hevige regenval na twee rondjes achter de safetycar afgevlagd. George Russell pakte daardoor zijn eerst podium in een Williams. Hij had zich tijdens de kwalificatie op spectaculaire wijze als tweede gekwalificeerd.