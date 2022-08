Circuit Zandvoort (Zandvoort)

Eerste Grand Prix: 1952

Lengte: 4,259 km

De Grand Prix van Zandvoort keerde in 2021 weer terug op de kalender na 25 jaar afwezigheid. Het duincircuit kent korte rechte stukken en de iconische kombocht. Een technisch circuit waar snelheid ondergeschikt is aan wendbaarheid. Het was nota bene Max Verstappen die in 2021 onder het toeziend oog van duizenden Nederlandse fans de winst pakte in de duinen.