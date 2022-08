Baku City Circuit (Bakoe)

Eerste Grand Prix: 2016

Lengte: 6,003 km

De Grand Prix van Azerbeidzjan kende de afgelopen jaren spectaculaire races. Zo veroorzaakte Sebastian Vettel in 2017 een rel door opzettelijk tegen Lewis Hamilton aan te rijden. Tijdens de knotsgekke race van 2018 crashten teamgenoten Max Verstappen en Daniel Ricciardo met elkaar, ontglipte Valtteri Bottas de zege door een lekke band en crashte Romain Grosjean achter de safetycar. In 2021 viel Verstappen op het laatste moment uit omdat zijn band ontplofte. Bij de herstart van die race verremde Hamilton zich en schoot rechtdoor, waardoor ook hij de punten op zijn buik kon schrijven. Het stratencircuit in Baku kent veel krappe bochten, maar ook het langste rechte stuk (2.200 meter) van de F1-kalender.