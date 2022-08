Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona)

Eerste Grand Prix: 1991

Lengte: 4,675 km

Het Circuit de Catalunya is voor alle teams bekend terrein: de afgelopen jaren werden hier de wintertestdagen gehouden. Het circuit kent twee rechte stukken waar inhaalmogelijkheden zijn. De laatste bocht bij het opkomen van het rechte stuk is volgas, waardoor de teams met veel motorvermogen een voordeel hebben. Ook de kwalificatie is op dit circuit erg belangrijk. Tijdens de laatste achttien Grands Prix kwam de winnaar vijftien keer van poleposition. Max Verstappen was een van de uitzonderingen op die regel. De Nederlander vertrok bij zijn debuutrace voor Red Bull Racing in 2016 vanaf de vierde plek en boekte zijn eerste Grand Prix-zege uit zijn loopbaan.