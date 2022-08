Miami International Autodrome (Miami)

Eerste Grand Prix: 2022

Lengte: 5,412 km

De populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten is groter dan ooit. Dat zorgde ervoor dat er naast de Grand Prix in Austin, nu ook een Grand Prix van Miami wordt gereden in het land. Max Verstappen won die eerste editie van de race over het stratencircuit in 2022. De baan is vooral gemaakt voor auto’s met een groot motorvermogen door de lange rechte stukken.