Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Imola)

Eerste Grand Prix: 1980

Lengte: 4,909 km

In 2020 keerde het circuit in Imola terug op de racekalender. Door het coronavirus waren er een aantal gaten in de raceplanning die opgevuld moesten worden. Het is een van de weinige circuits waar tegen de klok in wordt gereden. Het lange glooiende circuit is perfect voor de snelle auto’s. In 2021 won Max Verstappen de race op het Autoromo Enzo e Dino Ferrari.