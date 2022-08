Albert Park Circuit (Melbourne)

Eerste Grand Prix: 1996

Lengte: 5,278 km

De Grand Prix van Australië staat sinds 1985 op de kalender en wordt sinds 1996 verreden op Albert Park in Melbourne. Het semi-stratencircuit wordt eens per jaar omgetoverd tot racebaan, waar de ideale Formule 1-auto een combinatie moet hebben van veel downforce en motorvermogen. De baan is smal waardoor inhalen moeilijk is.