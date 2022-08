Jeddah Corniche Circuit (Jedda)

Eerste Grand Prix: 2021

Lengte: 6,174 km

Jeddah is met een gemiddelde van 250 kilometer per uur, het snelste circuit op de kalender. Het stratencircuit telt 27 bochten en staat pas sinds 2021 op het programma. Geen een circuit zorgde voor zoveel maatschappelijke ophef als deze. Toen er letterlijk bommen uit de lucht kwamen vallen werd de vraag of het circuit überhaupt wel op de kalender hoort, alleen maar groter.