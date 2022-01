Marijnissen wil crisisaanpak voor Groningen en stipt vertrouwen kabinet aan

SP-leider Lilian Marijnissen begon haar bijdrage over Groningen. De afgelopen twee weken was de afbouw van de gaswinning en de versterkingsoperatie van het aardbevingsgebied volop in het nieuws. "Ik hoop dat een van de uitkomsten van vandaag is, dat we echt iets gaan doen. Er is veel terecht cynisme. Zowel de Algemene Rekenkamer als de ombudsman heeft al zo vaak gepleit voor een crisisaanpak Groningen. Laten we ervoor zorgen dat die er vandaag komt."



Naast Groningen sprak Marijnissen onder meer over de bezuinigingen in de verpleeghuizen en jeugdzorg, de koopkrachtdaling en het niet verhogen van de zorgsalarissen. "We moeten alles uit de kast halen om werken in de zorg aantrekkelijk te maken en te houden", zei de SP-leider.



Ook stipte ze het lage vertrouwen in Rutte IV aan, dat volgens haar te verklaren is doordat dezelfde partijen - soms zelfs dezelfde mensen - verantwoordelijk zijn voor het oplossen van problemen als Groningen en de toeslagenaffaire. Ze stelt dat dit niet alleen door fouten bij de uitvoering komt, maar dat er fundamenteel iets fout zit. "Het is nodig hier een politieke ideeënstrijd over te voeren."