Afgelopen week werd al duidelijk dat onder anderen PvdA, GroenLinks en JA21 kritiek hebben op de plannen van het kabinet met de AOW. Juist deze partijen kunnen de coalitie afzonderlijk aan een meerderheid helpen in de Eerste Kamer.Wat is er aan de hand met de AOW? Rutte IV wil het minimumloon verhogen, maar is niet van plan om de AOW mee te laten stijgen. Tot nu toe is dit wettelijk wel zo geregeld. De bijstand zal wel meestijgen. Het kabinet is overigens wel van plan de AOW'ers deels te compenseren met een hogere ouderenkorting.Ook zijn de partijen boos over de plannen die het kabinet met de jeugdzorg heeft. Zij willen dat de aangekondigde bezuiniging van een half miljard euro per 2025 van tafel gaat. De jeugdzorg valt sinds 2015 onder de gemeenten. Een speciale arbitragecommissie oordeelde vorig jaar dat het Rijk miljarden moest compenseren aan de gemeenten, die daarover in conflict waren met de overheid. Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester van Den Haag, zei maandag in NRC dat "het kabinet deze afspraken nu gewoon naast zich neerlegt".