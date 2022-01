Linkse oppositie boos over uitblijven lastenverzwaring vermogens

Premier Rutte en GroenLinks-leider Klaver worden het niet eens over het belasten van vermogens. In het coalitieakkoord blijven vermogens ongemoeid, tot ergernis van Klaver. "Kunnen we vandaag kijken of we daar wat aan kunnen doen?", vraagt hij aan de premier.



Maar Rutte is daar niet happig op. Hij wacht liever op een nog te verschijnen onderzoek of vermogens zwaarder te belasten wenselijk is. Bovendien, zegt de premier, is vermogensbelasting nooit echt onderwerp van discussie geweest sinds hij in de politiek zit. Het ging altijd meer over inkomensongelijkheid.



"Dit is me toch een potje blufpoker. Ongelooflijk!", aldus een perplexe Klaver. "Dat je met droge ogen tegen mij zegt dat het niet over vermogensongelijkheid is gegaan. Ik heb nota bene Piketty naar Den Haag gehaald!"



Ook snapt hij niets van Ruttes opmerking dat er meer onderzoek nodig is. "Drie onderzoeken liggen er al", zegt hij. "Ik heb ze allemaal gelezen. Neem ons alstublieft serieus." GroenLinks pleit voor het zwaarder belasten van de ongeveer 400.000 ondernemers die via box 2 worden belast, de grootaandeelhouders.



Er is een opmerkelijk verschil tussen wat de coalitiepartijen in hun verkiezingsprogramma's hadden afgesproken en wat er uiteindelijk in het regeerakkoord terecht is gekomen. Het CDA verzwaarde de belasting op vermogen en winst met 2,7 miljard euro, de VVD met 3,6 miljard, ChristenUnie met 8 miljard en D66 met maar liefst 15,3 miljard. In het coalitieakkoord worden de lasten op vermogen en winst per saldo zelfs verlicht met 0,1 miljard euro.



DENK-voorman Azarkan noemde dat om die reden oneerlijk. "De kiezer heeft zich hier niet over uit kunnen spreken", zegt hij.