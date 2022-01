Rutte: 'We moeten minder snel oordelen, meer verbinden en minder verdelen'

Aan het begin van zijn regeringsverklaring spreekt Rutte over de toegenomen spanningen in de samenleving. "We hebben al langer te maken met sluimerende onvrede en onderliggende spanningen. Die waren er ook al voor corona, maar die komen in deze periode extra onder een vergrootglas te liggen. Tegenstellingen worden scherper, het publieke debat verhardt. De onderlinge solidariteit lijkt minder vanzelfsprekend te worden en toch slaat het overgrote deel van Nederland zich met veerkracht en verantwoordelijkheidsgevoel door deze moeilijke periode heen. Lang niet iedereen is alleen maar boos en pessimistisch. Integendeel, de meeste mensen maken er gewoon dag na dag het beste van. Dat is misschien minder goed hoor- en zichtbaar", aldus de premier.



Rutte zegt dat zijn nieuwe kabinet de opdracht voelt om samen "te blijven werken aan dat sociaal verbonden land, dat we nog altijd zijn, maar onder druk staat". "We moeten minder snel oordelen, meer verbinden en minder verdelen. Ons verzetten tegen pogingen om maatschappelijke spanningen doelbewust verder aan te wakkeren. Ons uitspreken als harde wetenschappelijke kennis wordt afgedaan als ook maar een mening. En bovenal een harde grens trekken als onze democratische rechtsstaat wordt aangevallen en moedwillig geschaad. Want het is niet normaal democratisch genomen besluiten te ondergraven. Het is niet normaal dat politieagenten en ambulancepersoneel met geweld te maken krijgen. Dat journalisten en advocaten moeten leven met bedreigingen. Dat politici en bestuurders beveiliging nodig hebben. Sterker nog dat is onacceptabel en we mogen dat nooit normaal gaan vinden. Het gaat ook om de manier waarop politici met elkaar omgaan. En met welke woorden we het debat met elkaar voeren. We moeten beschermen en verdedigen wat wezenlijk is. Een opdracht die ons allemaal aangaat, binnen de politiek en daarbuiten."