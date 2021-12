Simons: 'Er wordt helemaal niet verwezen naar de uit huis geplaatste kinderen'

Sylvana Simons (BIJ1) beperkt zich in haar vragen aan Rutte tot het Toeslagenschandaal.

"Dat is de reden dat het kabinet demissionair is geworden en dat maakt het ook zo cru dat dit een doodstartkabinet is met met dezelfde mensen en dezelfde partijen die ons nu ervan proberen te overtuigen dat het anders wordt", aldus Simons. Ze spreekt over dit thema ook namens Pieter Omtzigt.



Ze hekelt dat er in het akkoord niks staat over de ruim 1100 uit huis geplaatste kinderen, maar dat er wel een passage staat die gaat over de eigen bijdrage aan de jeugdzorg. "Hoe vaak kan je deze mensen een mes in de rug steken?"



"Mevrouw Simons heeft volkomen gelijk dat de kinderopvangtoeslagaffaire de hoogste prioriteit moet hebben en ze daar alle vragen over moet kunnen stellen. Ik vraag begrip vanwege de teerheid van de kwestie en de bijzonder ingewikkeldheid van het dossier dat ik hier niet nu uit de losse pols daarop ga reageren", zegt Rutte.



Simons: "Het zou niet uit de losse pols moeten hoeven zijn. Het zou top of mind moeten zijn. Het kabinet is afgetreden vanwege dit schandaal. Dat zou het vertrekpunt moeten zijn van dit document."