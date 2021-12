Rutte verdedigt de besparing op de zorg na kritiek van Lilian Marijnissen (SP)

"Als we die stijgende kosten niet afremmen, dan hebben we een enorm probleem", zei de VVD-leider over de grootste kostenpost van de overheid. Er moet ook geld overblijven voor onderwijs, klimaatverandering, wonen en veiligheid, hield Rutte Marijnissen voor. Het is bovendien geen bezuiniging, benadrukte hij.



De SP-leider hekelt de woordenspelletjes. "Het is kil bezuinigen", zei Marijnissen. Er staan overal minnen. Nota bene bij de verpleeghuiszorg. Als dat niet wordt teruggedraaid, dan vindt deze coalitie de SP lijnrecht tegenover hen. Dit is een valse start."