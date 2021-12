De coalitie heeft in tegenstelling tot vier jaar geleden over een aantal gevoelige medisch-ethische kwesties geen afspraken gemaakt. Kamerleden mogen de komende regeerperiode een eigen persoonlijke afweging maken over de verruiming van de abortuswet en het wetsvoorstel voltooid leven. Over de verruiming van de embryowet zijn wel zaken vastgelegd.

Het plan om embryo's puur voor onderzoeksdoeleinden te kweken lijkt te gevoelig te liggen binnen de coalitie. Nog te schrijven initiatiefvoorstellen zullen deze regeerperiode niet behandeld worden.

Kamerleden mogen daarentegen wel een eigen persoonlijke afweging maken over medisch-ethische vraagstukken als de verruiming van de abortuswet en het wetsvoorstel voltooid leven. De afgelopen vier jaar werden deze kwesties geparkeerd, omdat er in de coalitie fundamenteel anders over wordt gedacht. D66 en VVD staan lijnrecht tegenover CDA en de ChristenUnie.

D66-leider Sigrid Kaag wilde niet nog vier jaar stilstand en blokkeerde om die reden na de verkiezingen een doorstart van de coalitie. Toch gingen de partijen in oktober weer met elkaar om tafel.

Hoewel CU-leider Gert-Jan Segers de medisch-ethische kwesties liever niet aan het parlement wilde overlaten, heeft de coalitie besloten om de drie initiatiefwetten die al zijn ingediend voor de verruiming van de abortuswet als vrije kwestie te behandelen. Dit betekent dat alle parlementsleden een eigen persoonlijke afweging mogen maken bij de behandeling van het voorstel. Het kan in zulke gevallen zelfs voorkomen dat er binnen een fractie verschillend wordt gestemd.

De komende regeerperiode zal het parlement dus drie wetten over abortus behandelen. Twee wetsvoorstellen liggen politiek gevoelig binnen de coalitie: de initiatiefwet van GroenLinks en PvdA die moet regelen dat de huisarts de abortuspil mag verstrekken en de initiatiefwet van D66 over het schrappen van de verplichte bedenktijd van vijf dagen.

Daarnaast zal de Kamer zich buigen over de initiatiefwet van de SGP over het verbeteren van de informatieverstrekking en de ondersteuning van ongewenst zwangere vrouwen. Waarschijnlijk kunnen al deze voorstellen rekenen op een meerderheid.

Segers wil geen deel uitmaken van kabinet dat voltooid leven faciliteert

Opvallend genoeg wordt ook het wetsvoorstel over voltooid leven waarschijnlijk als vrije kwestie overgelaten aan het parlement, al staat dit iets minder duidelijk in het regeerakkoord.

Dit initiatief van D66 gaat over het legaliseren van hulp bij zelfdoding aan ouderen die hun leven 'af' vinden. Het is echter nog allesbehalve zeker of dit voorstel een meerderheid zal halen.

Uit onderzoek van begin 2020 blijkt dat de groep ouderen die zonder ernstig ziek te zijn, levensmoe zijn en dood willen gering is. Een veel groter deel van de ouderen die levensmoe zijn, vinden dit niet ondraaglijk. De coalitie gaat dan ook verder met het programma 'waardig ouder worden', vooral door passende ouderenzorg.

Mocht het voltooidlevenvoorstel het wel halen in de Tweede en Eerste Kamer, is het nog de vraag wat er dan mee gaat gebeuren. Aangezien Segers eerder al de belofte deed niet deel te nemen aan een kabinet dat deze wet uitvoert, is de kans aanwezig dat het ondertekenen van het voorstel vertraagd wordt.

Uitbreiding embryowet wordt wel gedeeltelijk vertraagd

Hoewel veel medisch-ethische kwesties dus vrije kwesties worden, zijn er in het coalitieakkoord wel afspraken gemaakt over de verruiming van de embryowet.

Het beoogde kabinet zal de embryowet op een aantal onderdelen aanpassen, maar echt grote veranderingen - die politiek en maatschappelijk zeer gevoelig liggen - worden deze regeerperiode niet doorgevoerd.

De fracties van de VVD en D66 mogen wel twee initiatiefwetten gaan voorbereiden, maar de behandeling ervan is een brug te ver.

Het gaat om een voorstel dat embryoselectie mogelijk maakt om genetische erfelijke afwijkingen te voorkomen en om een voorstel dat het mogelijk moet maken om embryo's puur te kweken voor onderzoeksdoeleinden. Dat laatste is nu nog verboden. Alleen restembryo's van ivf-behandelingen mogen voor de wetenschap gebruikt worden, mits het ouderpaar hier toestemming voor geeft.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).