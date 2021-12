De oppositie is kritisch op de plannen van het 'nieuwe' kabinet om te besparen op de zorguitgaven. GroenLinks-leider Jesse Klaver en Lilianne Ploumen (PvdA) pleiten voor een verhoging van het salaris van zorgpersoneel.

Het kabinet is van plan om structureel ruim 4,5 miljard euro per jaar minder uit te geven aan de zorg. Op die manier moet volgens de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie voorkomen worden dat de overheidsuitgaven te hard stijgen.

Er wordt gesproken van "maatregelen om de sterk groeiende zorguitgaven af te vlakken".

Het coalitieakkoord is weinig concreet over de bezuinigingen op de zorg. "Onze zorg is van hoog niveau en het stelsel staat niet ter discussie, maar verbeteringen in het stelsel zijn nodig", is in het akkoord te lezen.

Klaver heeft "grote twijfel of deze coalitie de mooie woorden wel waar gaat maken". Ploumen pleit voor "hogere lonen, een hogere AOW en investeringen in de zorg".

Zorgsalarissen niet opnieuw verhoogd

De coalitie stipt in het regeerakkoord aan dat de zorglonen al verhoogd zijn. Een verdere salarisverhoging wordt niet genoemd.

Werken in de zorg moet volgens het kabinet aantrekkelijker worden gemaakt en de werkdruk moet omlaag. Daarvoor legt het kabinet de bal grotendeels bij de werkgevers.

SP-leider Lilian Marijnissen noemt de jaarlijkse besparing van 4,5 miljard euro "een mes in de rug van de zorg". SGP-voorman Kees van der Staaij zegt "gemengde gevoelens" te hebben bij het regeerakkoord. Hij vreest dat de financiële rekening van alle plannen bij de jongere generaties belandt.

Ook Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is kritisch. Ze constateert dat het inkrimpen van de veestapel "opnieuw het grote taboe" is.