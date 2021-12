Het regeerakkoord met plannen voor de komende jaren wordt woensdag gepresenteerd. Maar daarmee is er nog niet gelijk een nieuw kabinet. NU.nl legt uit hoe het nu verdergaat.

Dit zijn de politieke partijen die met elkaar gaan samenwerken De VVD (van premier Mark Rutte), D66 (Sigrid Kaag), CDA (Wopke Hoekstra) en de ChristenUnie (Gert-Jan Segers).

Zij zijn geen onbekenden van elkaar: de afgelopen vier jaar werkten ze ook al samen.

Deze partijen kregen bij de verkiezingen in maart van dit jaar genoeg stemmen van Nederlanders om nu samen aan de slag te gaan.

Er is nu een regeerakkoord, maar daarmee is er nog geen nieuw kabinet. Daarvoor moet er eerst een formateur worden gekozen. Dit doet de Tweede Kamer in Den Haag.

De formateur is de persoon die waarschijnlijk onze premier wordt. In dit geval is dat Mark Rutte van de VVD. De VVD kreeg namelijk de meeste stemmen bij de verkiezingen en mag de premier kiezen.

De premier kan natuurlijk niet in zijn eentje het hele regeerakkoord uitvoeren. Daarvoor krijgt hij de hulp van ministers en staatssecretarissen.

Dat zijn politici die verantwoordelijk zijn voor een bepaald onderwerp, zoals onze gezondheid of onze economie. Zo is Hugo de Jonge, die de coronapersconferenties doet, nu als minister verantwoordelijk voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De vier politieke partijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) schuiven verschillende mensen naar voren die zij als minister willen. Maar uiteindelijk is het Rutte die de sollicitatiegesprekken voert. Niet iedereen die nu minister of staatssecretaris is, zal automatisch die baan houden.

Rutte wordt zelf ook minister; namelijk de minister van Algemene Zaken. Hij is de baas van alle ministers en staatssecretarissen.

De koning maakt de nieuwe regering officieel

Zodra Rutte klaar is met de gesprekken, moet hij naar de koning. Want hoewel Rutte bepaalt met wie hij wil samenwerken, is het de koning die het kabinet nog officieel moet maken. Dat is zo afgesproken in de wet.

Dit gebeurt allemaal op Paleis Noordeinde in Den Haag. Alle nieuwe ministers en staatssecretarissen komen dan persoonlijk naar de koning om hun nieuwe baan officieel te maken.

Daarna is het tijd voor de beroemde bordesfoto. Dit is een foto met daarop de koning, de premier en alle nieuwe ministers en staatssecretarissen.

En daarmee is er officieel een nieuw kabinet en is het tijd voor hen om de afspraken uit het coalitieakkoord na te leven.